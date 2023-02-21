外界關注2024總統大選布局，民進黨以副總統賴清德出戰機會高，民眾黨黨主席柯文哲也早已表態參選，國民黨人選雖未明朗，但目前以新北市長侯友宜呼聲高。資深媒體人韋安則分析兩份民調後預言，若侯對決賴，侯將贏150萬票以上；若侯、賴、柯三腳督情況下，侯仍將贏80萬票以上。

台灣民意基金會今(21)日公布2024總統大選最新民調，若賴、侯、柯三人競爭，三成二民眾支持侯友宜，二成八支持賴清德，二成支持柯文哲；若賴、侯對決，也有四成七支持侯友宜，三成三支持賴清德。由此可知，無論是三腳督或捉對廝殺情況下，侯友宜皆領先。

此外，美麗島電子報董事長吳子嘉昨(20)日也公布民調顯示，侯友宜若與賴清德一對一情況下，侯領先賴6.7個百分點；若侯、賴、柯三腳督情況下，國民黨無論派誰出馬，賴都可取勝。吳子嘉認為，只有「非綠大團結」才有可能下架民進黨。

韋安今日則在臉書針對上述兩份最新民調進行研究和評估，並斷言若侯、賴兩人對決，侯友宜將以150萬票以上差距獲勝；若侯、賴、柯文哲三人角逐情況下，侯友宜仍將以贏80萬票以上差距勝出。若有其它組合的三腳督，韋安說侯友宜還是能贏50萬票以上。

韋安認為，侯友宜能贏的客觀因素包括一、侯40多年公職生涯表現，台灣人都看在眼裡，且76%民眾信任他。二、2018、2022兩次選舉對侯進行嚴格的檢驗，他都選的不錯。三、國民黨全黨上下，除少數人以外，其它都已認定侯是藍營2024「最強母雞」。四、侯在2024自身贏面大，又可開拓中南部、中間到淺綠選民的票源；這次九合一，侯也展現出輔選、助選的「獨特魅力」，若侯參選總統，將能帶動藍營2024的整體氣勢，對立委選舉大有幫助。

去年九合一大選前，韋安曾預測侯友宜會大贏對手40萬票以上，並認為新北、台北、桃園三都國民黨會全贏。如今韋安再度斷言侯友宜恐贏賴清德150萬票以上，引發議論。