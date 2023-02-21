大亞因農曆年、工作天數減少，1月合併營收17.21億元，年減25.01％，創同期第五高。

大亞表示，電力線纜需求以國內市場為主，鮮少外銷。大亞電力線纜訂單主要來自台電標案、台商回流建廠對低壓線纜需求，目前銷售正常。漆包線主要應用在電子、電機及汽車等領域，去年第三季起，受俄烏爆發戰爭、全球各產業去化庫存等外在因素影響而下滑，目前漆包線訂單止跌，希望盡快回到去年上半年銷售水準。

英國倫敦金屬交易中心（LME）2月中旬銅期貨及現貨價格雖一度跌破9千美元大關，20日3個月期貨及現貨收盤價再度回升至9,140美元以上，與去年下半年跌至7千元相比，明顯止跌回穩。大亞表示，大亞對銅進行避險，預期今年電力線纜及漆包線銷售可望與去年持平，對今年營運審慎樂觀。

大亞主管表示，大亞2021年出資併購大同（2371）旗下志光能源漁電共生太陽能電廠，分兩期建置，第一期建置容量85MW，去年11月底掛表，得等取得電業執照，才能一次性認列電費收入，依據每MW電費收入580～600萬元計算，大亞今年電費收入新增5億多元。