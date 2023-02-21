立法院21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》通過，明定特別預算經費上限為3800億元，適用項目除了普發現金等項目，施行期間至2025年12月31日，而對於最快能發現金的時程各界也相當關注，民進黨立委今透露，如果在各黨團都能順利通過的情況下，預算3月10日進到院會，沒有冷凍期，就有機會可以提早發現金。

民進黨黨內人士指出，是否要冷凍期，要其他黨團接受，2月21日特別條例通過，23日行政院會有特別預算，24日送來立法院，連假之後排定3月3日院會這天，由行政院長陳建仁報告，質詢人數也已排定。

民進黨內人士表示，院會質詢完送出院會，將會排定委員會時間，而這部分目前還沒有時間排定，最快3月6日進委員會，但是聯席委員會，如果發言的委員多，也可能3月9日才審完，但假定一切順利，6日出委員會、7日程序委員會，最快3月10日院會就能處理特別預算，如果各黨團也同意沒有冷凍期，就有機會3月10日下一周就能發現金。