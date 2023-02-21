大陸證監會20日發文指出，為進一步發揮私募基金多元化資產配置、專業投資運作優勢，滿足不動產領域合理融資需求，近日啟動了不動產私募投資基金試點工作，將發揮私募基金優勢，推動房企降負債、降槓桿並補充流動性，優化資產負債表，促進房地產市場盤活存量。

值得注意的是，行業內最為關注的股債比問題也得到解決。此次試點，對符合條件的產品放寬股債比及擴募限制，將大大提升不動產基金運作靈活度。

據第一財經引述大陸證監會市場部相關負責人表示，這次試點是支持房市紓困和轉型發展的一次探索，也是豐富私募基金產品的一項創新，透過啟動不動產私募投資基金試點，動員私募基金去收購房企短期內不能變現的資產，提供流動性，降低槓桿率，對整個行業而言，都會是很大的支持。

去年11月28日，大陸證監會提出5條優化權益融資的措施，支持房地產市場紓困轉型，除恢復涉房上市公司並購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用外，第5條就是積極發揮私募股權投資基金作用。

中國基金業協會20日晚間也發佈了《不動產私募投資基金試點備案指引（試行）》說明更多細節。符合要求的私募股權基金管理人可設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資特定居住用房、商業經營用房和基礎設施項目等。

而據最新要求，符合試點要求的不動產私募投資基金可適度放寬股債比限制。大陸證監會官員表示「具體而言，不動產私募投資基金持有被投企業75％以上股權，或者持有被投企業51％以上股權且被投企業提供擔保，可實現資產控制和隔離，那麼股東借款金額就可以有豁免安排。」如有個人投資者，股債比允許達到1：2；如果全部是機構投資者，可以由基金合約來約定股債比。