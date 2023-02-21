台灣民意基金會提供

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針對國人對國軍保衛台灣能力的信心問題，台灣民意基金會今天公布民調顯示，有四成五的民眾表示有信心，但高達四成七的人沒有信心，還有四成七民眾不相信美國會派兵協防台灣。基金會董事長游盈隆表示，這無疑是一個嚴重的警訊，要如何提昇國人對其保衛台灣能力的信心，無疑是當前最迫切課題。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，民調詢問如果明天中共出兵打台灣，對國軍保衛台灣的能力是否有信心？結果有18.7％表示「非常有信心」，26.6％還算有信心，24.4％不太有信心，22.8％一點也沒信心，7.6％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，這透露一個重要的訊息，那就是，當中共明天就兵臨城下時，國人對國軍有沒有能力保衛台灣看法嚴重分歧，而且沒信心者比有信心者多兩個百分點。這無疑是一個嚴重的警訊。蔡英文領導的民進黨政府和國軍要如何有效且大幅提昇國人對其保衛台灣能力的信心，無疑是當前台灣最迫切課題之一。

他進一步分析，從政黨支持來看，民進黨支持者中有七成二對國軍有信心，國民黨支持者中則有七成三對國軍沒信心，民眾黨支持者中也有六成一表示沒有信心。國軍和國民黨有極深的淵源，這究竟是因為國民黨比較瞭解國軍，還是因為政治意識形態所致？如果是前者，那就是一個嚴重的國家安全問題。

從年齡層看，游盈隆指出，20至34歲年輕公民中五成五對國軍有信心，四成三沒信心，35至64歲中壯年有過半數人對國軍能力沒信心，只有約四成表示有信心。

從長期趨勢看，他說，台灣人對國軍保衛台灣能力的信心始終不足，有信心者從未過半，中共武力犯台，台灣人對國軍信心若瞬及崩潰，後果將不堪設想。

至於中共若明天出兵打台灣，是否相信美國會派兵協防台灣？有15.4％非常相信，27.4％還算相信，25.6％不太相信，20.9％一點也不相信，10.8％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，20歲以上台灣人中，四成三相信美國會派兵協防台灣，四成七不相信，不相信的人略多於相信的人。但與2022年3月調查時相比，不相信美軍會協防台灣的人減少9.4個百分點，相信的人增加8.3個百分點，從這角度看，「疑美論」的高峰已經過去，目前正走下坡，但聲音還在。