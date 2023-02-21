女星周慧敏擁有「玉女掌門人」的美稱，曾被台灣媒體票選最受歡迎香港藝人冠軍的她，即便近年淡出螢光幕，仍有不少粉絲關心她的現況，日前她在社群平台上分享自家的陽台上入住三隻小鸚鵡，並為牠們改好名字，豈料竟有網指出小傢伙們的來頭不小，是全球僅存2000隻的保育類動物「小葵花鳳頭鸚鵡」。

周慧敏自1月底以來，多次在IG上曬出鸚鵡的照片，指出：「上次探訪我們的三隻鸚鵡中最小的那一隻又來了，最初我們看到牠在對面大廈外的棚架上站著，然後目睹牠向我們這邊飛來，站在欄杆上洋洋自得。」並且還帶了同伴一起在欄杆上停留。而她也看得想當開心，更一一為牠們取名為小白、小冠以及小葵。

而15日周慧敏指出「客人」又多了一外，並曬出四隻白色鸚鵡在欄杆上探頭四處張望的模樣，畫面相當討喜。豈料，有網友於IG的留言區中指出那些「天外來客」的來頭可不小，是保育類動物「小葵花鳳頭鸚鵡」，更有人貼心附上鸚鵡的食譜，意外掀起討論。

事實上，小葵花鳳頭鸚鵡的原居地印尼因受到經濟發展的影響，原生樹林已大幅度減少，失去棲地的牠們，數量大幅減少，早在2000年便被國際自然保護聯盟列為極度瀕危物種，比熊貓更為珍稀，也與台灣石虎的危急程度不遑多讓，現存全球數量約為2000隻，隨時面對絕種的威脅。