立法院21日三讀通過攸關全民普發現金的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，行政院長陳建仁上午到台南市參訪鹽水區社區心理衛生中心時，得知消息後非常開心，他表示一定會在周四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內每一個人能得到6000元現金。

陳建仁參訪鹽水區社區心理衛生中心，他致詞時說，蔡英文總統在他上任時交代4個大任務，其中1個是疫後的整個制度盤點，讓大家很快恢復正常生活，昨天戴口罩規定減緩，拜託各縣市首長請還沒打好、打滿疫苗的老人家趕快施打。

陳建仁提及立法院今天上午審議的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，還特別詢問坐在台下的行政院政務委員兼發言人羅秉成「通過了沒？」，羅秉成示意「通過」時，陳建仁嘴角揚起微笑，開心地說「太好了！」，並邀現場來賓鼓掌慶賀。

陳建仁說，這項特別條例三讀通過後，一定會在周四把預算送到立法院，讓大家在最快時間內每一個人能得到6000元現金，全民共享經濟成果。計畫中有很重要的部分，是加強對弱勢團體的照顧，讓最弱勢的人得到最溫暖照顧，是疫後特別條例最後目的，大家攜手合作可打造美好的台灣。