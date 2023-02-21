亞系外資表示，2022年整體智慧型手機市場年減11%，其中，Android陣營更下滑13％；去年第四季整體市場加速下滑到年減18%，Android陣營更是年減達19%，換言之，SOC供應商的命運可以想像，其下滑速度會比終端更快，聯發科2022年第四季SoC營收貢獻年減少34%、季減少21%，競爭對手高通年減少18%、季減少23%(包含對iPhone出貨）。

亞系外資表示，聯發科2022年整體市占率為44%，減少6個百分點，其中，4G減少5個百分點，5G減少2個百分點；高通2022年整體市占率為34%，其中，4G減少6個百分點，5G減少2個百分點。

亞系外資表示，預計2023~2025年的智慧手機需求依舊停滯，將超越週期性的調整，主要是因為庫存和高通貨膨脹，也使得換機周期延長。大陸市場5G已經處於高滲透階段，預計未來的成長動能將來自日本和西方國家價格低於美金400元的產品，還有就是拉丁美洲、中東等市場。

亞系外資表示，聯發科庫存在去年第四季到第一季庫存將顯著改善，存在的下行風險包括和高通的競爭，目前仍然沒有大量殺價的狀況，但確實看到了選擇性和有限的產品類別的價格降低，現階段給予聯發科優於大盤評等、目標價891元。