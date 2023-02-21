今天是福德正神土地公（客家人稱伯公）的誕辰，台南市長黃偉哲率台南市政府同仁、廟方人員與台南各客家社團理事長與鄉親出席六合境大埔福德祠祝壽祈福儀式，黃偉哲也特別向伯公祈求「早日天降甘霖」。

今年是客委會推動第2屆伯公生慶典，也是台南非常隆重、重要的客家民俗活動，廟方循古法敬備盤花、紅粄等客家特色供品並邀請樂團演奏「客家八音」，替「伯公」慶生。

黃偉哲在祈福時表示，除了祈求可以「早日天降甘霖」，也提到，期待客委會繼續推動「伯公照護站」，扮演像土地公一樣的角色，持續給市民朋友最好的照顧。

祭祀典禮由在地客家藝文團體「府城真樂軒客家八音樂團」演奏傳統客家八音「掛金牌」揭開序幕，並以客語誦讀祭文，活動還安排「伯公」、「伯婆」人偶同台祝賀。

台南市政府客家事務委員會主委古秀妃表示，剛好今天也是「國際母語日」，可以聽到客語朗讀祭文，相當難得，而這也就是傳承的一環，客委會會繼續為凝聚台南客家認同、傳承客家語言和文化來繼續努力。