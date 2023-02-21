總統大選將在明年投票，引發各界高度矚目。一份20日公布的最新民調顯示，藍綠白三足鼎立的情況下，國民黨派出新北市市長侯友宜、國民黨主席朱立倫，最終都會敗給民進黨主席、副總統賴清德，其中朱參選支持度僅11.6%，與賴差距最懸殊；侯出征支持度達32.2%，與賴僅差1.5個百分點，為差距最小的選將。港媒認為，這個結果主因是國民黨2024人選與初選制度皆未明，支持者軍心未定且無所適從，若黨中央再不出手整合，恐重演2020年分裂戲碼，這份民調也是給藍營一個極大警訊。

《美麗島電子報》20日最新民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，第一組對戰組合，賴清德38.8%、柯文哲31.1%、朱立倫11.6%；第二組對戰組合，賴清德33.7%、侯友宜32.2%、柯文哲20.9%。可見由朱參選贏面最小，而派侯出征藍營最有可能重返執政。

香港媒體《中評社》今（21）日評論分析，這份民調結果對國民黨是強烈的警訊，非常值得國民黨正視。因為該民調藍營天王皆輸的主因是，國民黨至今2024人選及初選制度不明，不利凝聚支持者，選民看不到目標也不見黨中央出手整合，藍營各山頭及其系統不斷內鬥內耗，讓支持者憂心2020分裂戲碼重演，進而看壞國民黨選情。

面對這份民調結果，評論更直言，若國民黨2024人選繼續拖到今年中才做出決定，只怕國民黨在起跑點上就落後給賴清德、柯文哲一大截了，對於大選局勢將會更不利。