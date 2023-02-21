警方在土城區某座停車場內將2名犯嫌逮補到案，另查獲460公克海洛因、10萬元贓款等證物。（警方提供）

新北市政府刑警大隊17日破獲一起2名非裔男子組成的販毒集團，他們假藉買賣二手車或是打零工掙錢的名義，實質為出沒台北各大夜店進行毒品交易，更以自身結實精壯的身材誘惑流連夜店的客人，慫恿幫助從事不法販售。警方獲報經長時間跟監，於新北、桃園多處同步收證，在土城區某座停車場內將2名犯嫌逮補到案，另查獲460公克海洛因、10萬元贓款等證物，依法移送新北地檢署偵辦。

非裔猛男跑趴兼販毒賺生活費 15警包抄2嫌秒被逮

警方調查，2名毒販分別為47歲彼得（Peter）和37歲克里斯（Chris），來自非洲國家奈及利亞及賴索托，他們遠道而來娶了台灣女子後定居多年，每天從桃園往來大台北地區從事販毒交易。因為沉迷夜生活誤入歧途染上毒品，日積月累生活開銷相當可觀，為了養家活口才會鋌而走險，也因為時常出入夜店與台灣人混熟，現能說一口流利的中文和台語，事後卻向警供稱靠著打零工、買賣二手車輛賺取生活費。

日前警方查獲1名台籍男子涉嫌持有毒品，過程中他供出這兩名非裔籍男子，專案小組17日在新北市土城區某停車場內，埋伏正在進行交易的犯嫌，正當2人前往一輛白色轎車時多名警力突然衝出壓制，他們還來不及逃走，便慌張的把手中的毒品丟包，還不斷切換中、英、台多種語言大聲求饒，矢口否認販賣行為，訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送。