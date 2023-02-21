2018年8月，福建泉州向金門供水工程正式通水。今年適逢5周年，福建啟動的金門供水水源保障工程，本月20日在福建泉州晉江市開工建設，總工期41個月、總投資31億元人民幣，包括湖庫連通工程、水源地保護工程兩大部分。

圖為翻拍的工程總平面示意圖。（圖／中新社）

中新社報導，福建泉州向金門地區供水水源來自晉江流域，由晉江金雞攔河閘引水至龍湖水庫，經龍湖抽水泵站抽水輸水至圍頭入海點，再經海底管道輸送至金門。

據福建省水利廳介紹，本次湖庫連通工程輸水設計流量為每秒6.8立方公尺，線路總長53公里，計劃從晉江引水第二通道引水，起點為紫帽泵站，沿線途經10個鎮街，連通新安、東山、溪邊、草洪塘和龍湖等「四庫一湖」；水源地保護工程包括東山水庫、溪邊水庫、草洪塘水庫和龍湖等水源地。

福建省水利廳廳長劉琳表示，金門供水水源保障工程總投資31億元人民幣，建成後將為金門供水提供更可靠、更穩定、更安全的水源保障。晉江市委書記張文賢說，「今後，我們將加快推進項目建設，持續做好城市水生態、水環境保護提升工作，全力保障金門供水的水質安全。」

據報導，4年多來，該工程累計向金門供水超2500萬噸，連續供水超1600天，2022年日均供水達2.09萬噸，佔金門縣自來水廠日常供水總量的70％以上。