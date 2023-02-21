俄羅斯汽車市場，正為大陸品牌汽車提供廣闊舞臺。據歐洲商業協會（AEB）公佈數據，2022年俄羅斯汽車總銷量約為68.74萬輛，較上年暴跌58.8％。但這塊市場空白，正在被大陸品牌汽車快速補位。據俄羅斯分析機構Autostat所揭露數據顯示，2022年大陸汽車在俄羅斯市場市占率從9％大增至37％，同時市場上的大陸品牌汽車售價在2022年上漲了53至73％。

與之相對應，韓國品牌汽車市占率從28.3％降至11.2％；歐洲品牌汽車市占率從28.3％降至7.3％；日系品牌汽車市占率從17.9％降至6.6％，美系品牌汽車市占率從1.1％降至0.9％。

據參考消息報導，據俄羅斯《汽車商業評論》雜誌與當地一家商業銀行近期聯合調查指出，統計至2022年底，俄羅斯的大陸品牌汽車經銷商數量達到1041家，幾乎占俄羅斯汽車經銷商總數的1／3。去年一年內，俄羅斯市場中就新增了487家大陸品牌汽車銷售門店。

俄羅斯「歐洲計畫」租車公司表示，俄羅斯汽車租賃行業尤為關注陸產跨界車，對奇瑞、吉利、哈弗、江淮等大陸汽車品牌頗為青睞。

此外，2022年俄羅斯大陸進口了約11.7萬輛乘用車，較上年增長40％，成為俄羅斯進口乘用車的主要來源國。目前，俄羅斯銷售的大陸汽車多處中等價位，從180萬盧布（約合17.2萬元人民幣）到350萬盧布（約合33.4萬元人民幣）不等。