台8女神曾莞婷19日曬出被經紀人偷拍的「火辣床照」，引起網友暴動，連她自己也表示「這張照片犯罪了吧」，但卻招來酸民質疑她炒作「被偷拍幹嘛要上傳！」對此，她也親上火線列出五點高EQ回應了。

曾莞婷被偷拍的照片發到臉書後隨即引來熱烈回響，照片中她穿著蕾絲睡衣，露出白皙修長的雙腿，睡褲更短到屁股都快露出來，讓許多粉絲紛紛搶當她的經紀人，不過這同時也引來酸民諷刺，明知是偷拍還上傳質疑她炒作。

對此，她今（21）日在IG曬出同一張照片，並列出五點回應「1把我拍的太美值得分享；2跟大家多點互動；3有化妝是因為說了是工作空檔；4不要再問我哪裡買了；5 IG的朋友不能沒有看到」該貼文一出，吸引四萬多網友力挺，也希望她不要受酸民影響。

事實上，女星曾莞婷在2013年因飾演八點檔反派「郭佳佳」一角爆紅，除演技備受肯定，也奠定她女神的地位，近年來她挑戰各類型不同的戲劇，另外，2017年更與友人合資創立自有保養品牌「萃莞媄」，經營的有聲有色；至於感情方面，她曾透露單身原因與算命有關，她表示算命都說自己旺夫，但她不想要旺夫只想要旺自己「想過什麼生活可以自己決定，門再豪華也不比外面的世界遼闊，被關在裡面出不去還不如選個好門，要開鎖的時候不會壞掉就好」。