有女模上網爆料控桃園某間國術館，在整復過程中毛手毛腳、拉褲露臀，還被揶揄：「這個屁股可以生雙胞胎了」害她連做2天惡夢。該家國術館周二公休，但師傅出面澄清一切都是子虛烏有，「既然是辣模怎麼可能嫌她胖，不是自打嘴巴嗎？」強調只要是女性患者，妻子都會在旁協助，將保留法律追訴權。

一名女模在「爆料公社」發文控訴，日前因腰痛難耐，就近找了Google評論4.9分的國術館，豈料進門櫃檯就說「今天來的是漂亮小姐」，療程中男師傅說她頭髮像掃把，要貼藥布直接一把拉下她褲子露出右邊屁股，還大聲說：「唉唷這個屁股可以生雙胞胎了！」甚至一直伸手摸腰跟臀，完全不顧她男友就在外等候，用整脊槍治療時她直喊痛，師傅卻一直笑，事後也發現被打到黑青，至今還沒消腫，讓她感受很差，覺得被侵犯，她並貼出國術館的Google商家資訊，提醒其他女性不要踩雷。

遭指控的國術館周二公休。(蔡依珍攝)

該整復所周二公休，師傅仍在妻子陪伴下出面澄清，他提到若是男性求助者會由自己協助，但若有女性求助者，妻子會全程陪同，不會讓男師傅獨自面對女病患，且掀衣物、解胸罩前，都會由妻子先徵詢意見、取得同意後才動手，這是開業以來的規定，避免困擾也保護自己，網路評論也有很多女性分享「女生不用擔心，師母一直都在」都可以證明，歡迎去找服務過的女患者求證。

遭指控的國術館周二公休。(蔡依珍攝)

「說法全都是子虛烏有、不是事實！」師傅強調，6旬妻子在旁一定會保護小女生，他也絕對不會騷擾女性，直言疫情期間大家都戴口罩，他根本不認識上網爆料的女模，客人來也都不會過問職業，只有因男生做粗重工作才會多問有沒有特別痠痛處，師傅氣到諷刺：「既然是辣模怎麼可能嫌她胖，不是自打嘴巴嗎？」重申保留法律追訴權。