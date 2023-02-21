星宇航空昨(20日)一度寫下50.5元創歷史高價，擠下虎航登上航空王，今早盤高點一度衝達50元，一小時爆出8萬張成交量，位居個股成交量冠軍，美女主播劉芯彤得知訊息後，透露一念之差錯過賺到上百萬的機會，直呼根本捶心肝。

劉芯彤表示友人二月初時，曾對她耳提面命：「妳趁現在買星宇航空，我覺得它快要大漲了啦！妳看這麼多人出國都搭星宇，而且它航線越開越多，買下去就對了」，眼見當時星宇股價19元，之後便處於不上不下的狀態，事隔一周後，友人再次提醒她出手，但依舊不為所動，沒想到看到星宇股價一飛衝天後，收到朋友訊息「我今天下飛機囉！50張。每張賺2.5萬」，內心立刻對自己飆罵無數髒話，無奈表示： 「為什麼二月初的時候，我會跟星宇擦身而過呢」。

劉芯彤事後詢問為何看好星宇？對此，友人回應：「我當初真的不知道會這樣，只是想說19盤這麼久也沒跌下去。加上同事出國都搭星宇，我當初從英國念碩士回台，就是搭K董親自開的長榮，從巴黎飛回台灣，我對K董、對星宇有一種情懷」，當下讓她立刻大爆粗口：「Ｘ！人家的一種情懷，可以在不到一個月的時間，賺上百萬的錢。我的情懷～通常只會讓我花錢而已」。

對此，網友紛紛留言：「還好我上個月上車星宇了，阿彌陀佛」、「一樣 X 的在這兒！當時不該聽枕邊人的話，應該相信自己的判斷」、「當時同學說橫盤整理好幾個月，這次突破是玩真的，然後，就看他一飛沖天，我們都沒進場」。