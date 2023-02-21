天使隊二刀流球星大谷翔平很可能會在本季結束後投入自由市場，他的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）21日對媒體說：「我說過很多次，翔平自己也說過，我們就是逐日觀察，我一向要他好好享受這段旅程，他有權利打完這一年，在自由市場測試身價，他贏得了這個資格。」巴雷羅也未完全排除與天使續約的可能性。

大谷翔平的情況很容易令人聯想到洋基全壘打王賈吉（Aaron Judge），賈吉去年在球季中與洋基談判續約失敗，結果他打出MVP球季，刷新美聯全壘打紀錄，季外直接投入自由市場，最後以9年3.6億美元，平均年薪4000萬美元重返洋基。

大聯盟官網的球評在討論中提到，除非賈吉打出和去年一樣勇猛的表現，否則大谷很有希望重奪美聯MVP，以超高身價進入自由市場。以聯盟現有的薪資來看，如果大谷持續這樣的投打表現，他的合理「起薪」是5000萬美元，輕易超過所有大聯盟球員。

天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）表明很希望大谷留隊，但是球隊戰績一直未見起色，大谷可能不想在此虛度生涯的巔峰期。經紀人巴雷羅說：「他有很強的競爭心，每個球員都是這樣，當然他們很想要打季後賽，但是這會成為決定性的原因嗎？我們只能再看看了。」好消息大概就是天使明星三壘手阮棟（Anthony Rendon）健康回歸，阮棟過去兩年受到腕傷和臀傷影響，對球隊毫無貢獻。另有人認為東岸球隊距離日本太遠，大谷可能不會願意每一趟回鄉都要多坐3個小時飛機。