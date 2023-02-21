【全程字幕】傳藍設「大局條款」卡議員戰立委 高金素梅這樣說

前台北市議員羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，立委高金素梅今天邀請羅智強擔任其辦公室的大安區義務選服主任。對於黨內提名傳出有「大局條款」，而目前無議員身份的的羅智強可能受益，對此，羅智強表示，強的人不用保障，不能以議員選上立委會讓議會少一席為理由，妨礙黨內同志繼續在立法院為民眾服務的機會。

羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，並邀請高金素梅擔任競選榮譽主委。為了讓羅智強在地方服務有名分，高金素梅聘請羅智強擔任其辦公室的大安區義務選服主任。

高金素梅表示，羅智強不管在職務上的認真，或是在服務選民的精神上，絕對是第一流的，未來讓羅智強進入到立法院，相信對大安區的民眾也是好的，對政府的監督也會更上層樓。

羅智強開玩笑說，這也算是另一種形式的「前進國會」，讓他還沒有選上立委，就可以先到國會來實習，先做預備訓練，並在高金素梅辦公室的協助下為大安區的選民服務。

有媒體提問外傳有「大局條款」，防止現任議員參選立委。羅智強表示，大局條款的出發點當然有其考量，確實有遇到選民向他表示，如果羅智強選上立委，大安區不會少一席議員，但他認為強的人不用保障，不能以議員選上立委會讓議會少一席為理由，妨礙黨內同志繼續在立法院為民眾服務的機會。

羅智強指出，目前黨內包含台北市議員徐巧芯、徐弘庭及鍾沛君等人都表態想參選立委，大局條款可能對這些人並不公平，他認為，選舉最重要的就是公平，議員能否參選立委，決斷權在民眾，就交給民眾選擇。