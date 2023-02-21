位在內科精華的西湖段，稀有整層約545坪辦公物業釋出。黃正忠透露，本次標售條件非常合理，與其他內科待售或標售中的辦公室物件相較，可謂性價比最高之優質投資機會，因此已有多組投資人積極詢問，此案將於4月18日開標。

台南安平市政特區土地面積近500坪，面對華平公園，雙面臨路且有65米大面寬，步行至運河僅約300公尺，鄰近的安平遊艇港區以亞果遊艇、南仁湖二大集團領軍大舉投資遊艇碼頭、度假酒店、別墅、零售商場等綜合商業開發，此案將於3月30日開標。

第3筆標售案件位於隱形冠軍大本營、全台最富員林產業聚落，距員林市區僅約5分鐘車程，交通條件及生活機能皆十分優越。土地面積約9,500坪、建物面積近6,800坪，為彰化地區稀有大面積工業地產釋出，地上建物維護良好，可立即進駐投產，此案將於3月31日開標。

第4筆則位林口/龜山工四工業區，全案土地面積約4,800坪，預計分為2筆標售，面積約為1,400、3,300坪。負責此標案之洪煥哲董事表示，該區域廠商擴廠需求強勁，卻少有大面積土地釋出，本案尚未公開已有多組有需求廠商表達評估意願。本案預計於3月份推出，歡迎有需求之廠商先行洽詢。