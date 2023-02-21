財神爺發威，台灣彩券農曆年節連續開出億萬頭獎；台灣彩券總經理暨發言人謝志宏透露，最近來領獎、印象最深的是一名20多歲、身高180公分的年輕帥哥，他利用農曆假期與家人赴台東旅遊，回台北時與家人集資買大樂透，中了3.31億元頭獎，謝志宏好奇問「怎麼買能中頭獎？」年輕帥哥回「我有偏財運」，家人起哄派他出馬，讓他晉升高富帥一族。

謝志宏接見過約30名頭獎中獎人，他透露，第一次遇到這麼年輕的頭獎中獎人，年僅20幾歲，可以「陽光帥哥」來形容，目測180公分、70幾公斤，在中小企業工作，直誇這名年輕人「真的很帥」，重點是未婚、沒有女朋友，領完頭獎後晉升高富帥一族；謝志宏透露，陽光帥哥實在太年輕，當下還沒想到要如何運用這筆財富，但年紀輕輕就擁有億萬財富，「看了就很羨慕」。

據這名幸運頭獎人描述，從小到大就很有偏財運，摸彩會中獎，買彩券大大小小的獎項都中過，曾經中過今彩539二獎2萬元，與父母、妹妹一家四口農曆年節從台北到台東旅遊，回程經過台東火車站附近的「億來發彩券行」，家人合計集資500元、每次1注、共買10期，拱「從小到大都有偏財運」的年輕人當代表，真的中了大樂透3.31億元頭獎。

台彩統計，台東近年開出頭獎並不多，繼上次台東開出億元頭獎，是民國109年9月17日開出6.1億元的威力彩