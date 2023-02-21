大安農會與全國菇類生產量最大的新社區結合，雙履歷原料加持下，讓消費者買的安心、吃的健康。（陳世宗攝）

「農窮則變、變則通！」風頭水尾的大安區農會，繼去年研發杏鮑菇純肉貢丸及杏鮑菇香腸後，21日假飛天豬餐館舉辦香菇純肉貢丸新品發表會。農會總幹事蔡建宗說，大安農會與全國菇類生產量最大的新社區結合，雙履歷原料的加持下，讓美味也雙倍安心，讓消費者買的安心、吃的健康。

大安區農會香菇純肉貢丸發表會，由總幹事蔡建宗主持，彰化縣芬園鄉古早雞休閒農場等各界，特一同品嚐用香菇貢丸做成的料理，一口咬下Ｑ彈清脆，豬肉汁包覆著香菇口感厚實；吃得到香菇的鮮甜，讓人忍不住多吃好幾口，且香菇貢丸多種料理皆可，如羹、湯、火鍋等。

蔡建宗說，香菇貢丸的豬肉是來自大安區肉品市場，從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，醃漬時加入產地直送的大安葱，均勻攪拌入味後，立即真空包裝經過金屬檢測機，最後放置於-45℃急速冷凍庫冰存。

蔡建宗指出，製作過程全程低溫控制保持最佳鮮度，且取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向；以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。

蔡建宗強調，大安區農會找到新社區盛產的香菇，並配合大安肉品市場新鮮的豬肉，製成新鮮美味的香菇純肉貢丸，最重要是新社香菇又有產銷履歷的驗證，除生產消費者喜歡的口感外，更可以在健康、美味上加分，更能提升農產品的市場價值，增加大安、新社兩地農民的實質收入。

大安區農會表示，香菇純肉貢丸新品上市優惠，2／21~3／3至飛天豬生活館現場購買香菇純肉貢丸2包，贈送飛天豬龍骨肉1包。欲購買產品可撥打：04-26712229分機42；更多詳情或最新消息請洽臉書：飛天豬‧安農。