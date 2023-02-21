模特兒出身的女星蔣萍先前在節目分享前夫與親生母親外遇的親身經歷，甚至兩人無視她還在家中時就激情床戰，這段荒謬往事讓她花了20年才走出陰霾，引起不少網友熱議。近日，蔣萍再度於節目中分享「嫂嫂是老公前女友」的真實故事，且兩人的互動更讓她嚇傻。

近日，蔣萍在談話節目《新聞挖挖哇》中分享，曾有一位家境好的客人，嫁給了一位不錯的老公後，就在某一次帶嫂嫂到診所看診時，客人竟告訴蔣萍，她的嫂嫂以前曾經和自己的老公交往過，此話還是由老公親自開口。

不過，客人卻不以為意，跟嫂嫂沒有因此產生嫌隙，反而還展現了融洽妯娌關係，不僅一起逛街、出國，就連客人的老公也覺得事過境遷，沒有特別放在心上。這也讓蔣萍相當驚訝，「照理說一般人心裡都會覺得有一點怪怪的。」，但她也自問如果事情發生在自己身上的話，應該如何反應。

蔣萍分享的真實故事常常跌破世人眼鏡。(影片來源/新聞挖挖哇！Youtube)

而另一位來賓作家H則認為，這種事情其實不需要隱瞞，雙方既然已經沒有任何感情，就只要稍微交代一下兩人過往關係即可，「不要去講說，我跟他有什麼恩怨情仇。」且雞蛋再怎麼密都會有縫，「你不小心揭穿了，人家就會覺得說，為什麼你們這樣瞞？」，來賓呂文婉也認同他的說法，相互坦承才是關係長久之道。