立法院今三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，行政院規畫方向從普發現金到挹注勞工保險減輕住宅負擔等補貼，過程中在野黨團也提出方向，也在條例上跟附帶決議上有共識。另外，民進黨立委鍾佳濱也在附帶決議中提到，現金領取的年齡，也放寬至施行期間2025年12月31日。

鄭運鵬指出，雖然各黨團在討論時細目不同，但3800億要普發現金照顧產業學貸和新的公共運輸等補貼，特別預算會最嚴格審查，三讀通過後，3月3日將安排行政院長陳建仁做特別預算報告和質詢，3月6日委員會開始審查，4月10日當周就能有機會發現金。

民進黨立委鍾佳濱則表示，這次大家聽聞能還稅於民很興奮，這次有別於紓困和振興，這次特別條例就是希望能夠補強，照顧甘苦人，盡量減少手續，不需要申請，而是主動發放，希望盡速完成預算審議。

鄭運鵬說，這次經濟成果是蔡英文總統和蘇貞昌院長所努力，由民進黨所提出，兩任院長所努力，經濟成果全民共享，至於國民黨立委賴士葆曾提到3月底就能發現金，鄭運鵬則說，還要進入委員會審查，沒限制審查時間，至少要有5個委員會聯席，還是尊重委員，最快4月10日能處理，在野黨能配合，當然越快越好，會全力協助。