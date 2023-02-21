金門縣議會「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」今(21)日將3份「永久非軍事區」陳情書遞交予民進黨籍議員蔡其雍，委其轉交總統蔡英文、民進黨主席賴清德及行政院長陳建仁，盼望中央能傾聽金門人的心聲，推動「金、馬兩縣劃為非軍事區」，拔掉引發兩岸衝突的引信，建構其成為「和平特區」。

今日上午金門縣議會「跨黨派問政聯盟」議員陳泱瑚與陳錦偉、「無黨籍聯盟政團」議員洪鴻斌、楊育菡及張雲量，共同將擬好的「永久非軍事區」陳情書攜至民進黨金門縣黨部，由陳泱瑚代表將3份陳情書遞交給民進黨籍議員蔡其雍轉交中央，反映金門民情。

「永久非軍事區」陳情書內容主要陳述金門經歷過戰爭的磨難，深刻瞭解「和平」的珍貴；金門人渴望和平、更珍惜和平，不願意見到兩岸重蹈覆轍的戰事歷史重演，呼籲中央共同推動將「金、馬兩縣劃為非軍事區」，拔掉引發衝突的引信，建構其成為「和平特區」，此舉將是台海兩岸之間信心建立的最重要象徵與里程碑，更可視為突破兩岸政治、軍事困境的一項解決途徑，進一步穩定台海局勢、減輕軍事安全顧慮。也符合國人期盼「和平」終極目標。

「金廈小三通」讓金門從兩岸鋒火的最前線，轉型成為兩岸交流的最前沿，肩負起「兩岸橋梁」與「和平聖地」的使命。但金門的未來發展，卻也跳脫不了與廈門的依存關係，呼籲中央以「開放金門」、「授權金門」、「重新定位金門」為始點，相信才能創造更大的發展機會，掌握兩岸開放交流的歷史契機，借力使力，聯結與廈門、海西發展的機會，推動「金廈跨海大橋」興建，建構「金廈經濟生活圈」，才能創造共榮發展，為兩岸永遠和平，催化扮演正能量的作用。

「跨黨派問政聯盟」召集人陳泱瑚表示，金門縣議會兩政盟在2月6日共同發表金門成為「永久非軍事區」的4大宣言已擬為3份陳情書，希望藉由民進黨金門縣黨部主委蔡其雍議員專交給中央，表達金門鄉親的訴求與聲音，幫助金門人實現具體的願望，讓金門永久保持和平，成為兩岸互動溝通的橋梁。

民進黨金門縣黨部主委，同時也是議會「跨黨派問政聯盟」一員的蔡其雍說，不管是政團、黨團，或者是金門鄉親任何意見的陳述，縣黨部都會依陳情的內容向中央轉陳，地區的民情也都樂於向中央陳述。今日接收的3份陳情書，將以最快的速度指派專人送達或郵寄給總統蔡英文、民進黨主席賴清德及行政院長陳建仁，協助反映人民的心聲。