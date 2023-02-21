林正傑是高級救護技術員。（林正傑提供／高雄洪靖宜傳真）

林正傑是高級救護技術員。（林正傑提供／高雄洪靖宜傳真）

從電子業轉戰房仲，再投身消防工作的林正傑，目前正於高雄市消防局鼓山分隊服務，看似工作內容相當「跳TONE」，但也因此累積人生經驗，將搶救人命當為使命，通過訓練成為高級救護技術員，去年8月及今年1月成功從鬼門關前搶救人命，他提到，第一時間的處置最重要，把握「生命之鍊」準則，就能增加到院前心肺功能停止患者的存活機率。

今年35歲的林正傑目前在高雄市消防局鼓山分隊服務，不過，當年他讀的可是電子工程系，畢業後也不意外的從事電子業，後來又改行當房仲，直到29歲，他下定決心轉換跑道，對於搶救人命的消防工作有熱忱的他，決定轉戰消防，直到30歲受訓畢業後正式當上消防員。

畢業後就一直在高雄服務的他，歷經長達1280小時訓練期程，還成功考取高級救護技術員，從事消防工作約5年期間，去年8月接獲大港橋附近有民眾路倒，與分隊同仁陳宥安趕抵現場時，1名7旬老翁因心肌梗塞，急需搶救，所幸已經有民眾協助CPR，接手急救後和送醫後，老翁恢復自主呼吸。

今年1月19日1名年約70歲鄭姓男子在鼓山區西子灣海域晨泳時不幸溺水，民眾已將他救起並移至岸邊實施CPR，林正傑與隊員李坤振、張勝維趕抵現場，經評估後發現人仍處於無呼吸、無脈搏情況，立即接手急救並實施高級心臟救命術，經過不斷努力搶救患者恢復自主呼吸後送往大同醫院救治，數日後順利出院且恢復自生活，在今年2月，該名鄭姓男子也親自回到鼓山分隊致謝，讓他相當感動。

「我1個人是做不來，都是靠夥伴才能完成任務」，他提到，每次出勤都是靠與同仁相互合作，尤其是第一反應員急救的重要性，有人於現場第一時間協助CPR急救，都是搶救人命的關鍵。

高雄市政府消防局說，當發現有人倒地或者意識不清，應保持冷靜，撥打119求救遵從消防局派遣員專業的判斷與指示，才能增加到院前心肺功能停止患者的存活機率，成功的救援OHCA，仰賴於「生命之鍊」，「生命之鍊」由6個環節所組成，分別為「儘早求救（打119）」、「儘早高品質CPR」、「儘早AED電擊去顫」、「儘早高級心臟救命術（建立進階呼吸道及給予急救藥物）」、「醫院整合性復甦後照護」、「復原照護」。