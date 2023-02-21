LINE官方公告虛擬人像功能將停止服務。（圖／LINE官方最新通知）

通訊軟體LINE昨（20日）發出公告，將從「LINE 13.4.0版本」開始，停止提供虛擬人像的功能，該功能於2020年9月上線，用戶可以自行設計虛擬人像的五官、髮型、服飾、配件及動作，設計完後可以用在帳號大頭貼、聊天室或發文動態等頁面，還可以動態兩種版本。

LINE在公告中提到，除了「LINE 13.4.0版本」開始不會有虛擬人像功能，官方也會陸續結束低於「LINE 13.4.0版本」的虛擬人像功能，但詳細的時間尚未決定，換言之，版本較低的虛擬人像功能可以使用的時間較長，但最終仍會停止服務。

LINE官方提醒，當虛擬人像功能結束後，用戶之前建立的虛擬人像都將被刪除，包括裝飾於個人檔案封面中的虛擬人像，但不影響已設置在個人檔案中的虛擬人像圖片（個人圖片）不過，未來一旦用戶變更個人檔案圖示，原先用於個人檔案的虛擬人像將被刪除。

LINE也強調，設定為個人檔案圖示的虛擬人像之著作權為LINE Corporation所有，感謝用戶一直以來的支持。