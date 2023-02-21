富邦Costco聯名卡正式上線，卻有不少網友反應額度給太低，還有人的信用卡額度僅5000元，引發討論，近日有網友分享收到富邦好市多新卡，總額度有22萬，羨煞大批網友，其中一名大戶還爆氣，去年在好市多刷了7位數高達百萬，但富邦只給他5萬額度「標準在哪啦？」

原PO秀出富邦好市多聯名卡友22萬額度。(翻攝自爆廢公社二館)

原PO昨天（20日）在臉書「爆廢公社二館」發文，同時收到富邦好市多新卡，以及國泰好市多到期換的CUBE卡，原以為自己只會有5000元額度，沒想到富邦給他22萬、國泰20萬，非常驚訝「我只有加油比較常用到，一年進去賣場應該不超過5次」，高額度引來大批網友羨慕「忌妒有卡能刷」、「額度好高」、「我的只有5位數」、「我只有5000」。

其中一名自稱是大戶的網友看了錯愕，「靠邀，我去年刷了7位數，他給我5萬額度耶，標準在哪啦？」另外，有人秀出45萬額度的截圖，疑惑「我也很懷疑，幹嘛給我這麼高額度？」

有人PO出自己拿到45萬信用卡額度。(翻攝自爆廢公社二館)

有趣的是，一名網友PO出自己的信用卡查詢頁面，額度6萬，但年消費115萬8955元，笑說「額度高低不是重點，用得到才是。」還有人建議，想要高額度的人可以多跟銀行打交道，信用評比高額度自然就高。