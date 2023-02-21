主辦單位表示，雖歷3年疫情衝擊，今年規模再創新高，共計來自125國逾5000家全球食品飲料商齊聚一堂，展期五天將吸引超過10萬名參觀者入場。本屆台灣館有深耕中東北非地區多年的金車、歐典、永昇、家會香、台灣司麥爾等模範生，也有首次參展的上市櫃潛力企業。

駐杜拜台北商務辦事處總領事張治平表示：「欣見貿協籌組台商到杜拜參展波灣食品展(Gulfood)，有第一次參展的廠商，更多的是年年來參展，可見杜拜波灣食品展是有效果的。」；貿協杜拜台貿中心魏福泰主任：「參展企業各個蓄勢待發，引頸期盼爭取廣大之中東食品市場商機。」

本屆台灣館共帶領14家台灣優質企業，其中12家超級業務員親赴杜拜推廣，並有2家以樣品參展，測試該市場產品接受度。飲料包材製造龍頭宏全(9939)也看準機能飲品商機，選擇貿易自由且轉口活絡的杜拜作為門戶，盼進軍廣大之中東歐市場。

拓銷海外，國際趨勢不可不知，展覽主辦單位本屆增辦綠色議題研討會。台灣館企業也跟上永續議題潮流。杜拜位處重要轉口貿易地區，為進入歐洲及非洲市場重要門戶，帶動展覽吸引多國參展商及參觀者，參展業者異口同聲表示疫後首度恢復參展，首日專業買主數更勝以往，是今年海外拓銷商機一個好的開始。