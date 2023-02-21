簡姓女子在基隆市立醫院負責小額採購時，把採購案發包給已離婚但仍同住的劉姓前夫，圖利17萬多元，台灣高等法院考量2人繳回犯罪所得且坦承犯行，經減2次刑，各依圖利罪判刑2年，緩刑5年。可上訴。

基隆市立醫院的行政室契約助理員簡姓女子，在2016年至2019年期間辦理公立醫院的小額採購，她找已離婚但仍同住，具有實質配偶關係的劉姓男子承包施作，由劉男偽造廠商的報價單，連同自己經營公司或工程行的報價單傳送給簡女。

簡女辦理後續的83筆小額採購，共圖利劉男17萬5406元，檢方起訴，簡、劉共犯行使偽造私文書罪、公務員登載不實文書罪、貪汙治罪條例對主管事務圖利罪。

高院考量簡女與劉男圖利金額共計17萬5406元，劉已經全數繳回，等同填補犯罪所造成的損害，且2犯後坦承全部犯行，已有悔意，減輕其刑之後，判處最低刑度有期徒刑2年6月，仍有情輕法重的情形，再酌減其刑，各判刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元。