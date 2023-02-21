大園工業區為營運40多年的老舊工業區，與鄰近住宅區緊鄰卻缺乏緩衝區隔離，2020年12月當地里長多次反映時常聞到工業區飄出的燒焦味、酸味或化學溶劑異味，環保署於2021年1月成立專案計畫，至今已稽查24場、告發違規件數達13家次，共罰鍰約120萬元，刑事、不法利得等仍在估算中，2年執行下，大園工業區的空氣品質已獲改善，居民的陳情件數亦大幅下降。

環保署人員根據稽查經驗，在空污稽查上運用布建在工業區附近的空氣品質感測器IoT物聯網，發現有疑似污染狀況，藉由大數據分析氣象條件、風向、風速及感測器空品數據24小時分析圖、週間分析圖，鎖定可疑污染源後，搭配無人機搭載夜間紅外線熱顯像儀、紅外線氣顯儀、3D光學雷達、制高點監視攝影機等儀器監控空氣污染情形；水污稽查則針對廢水自行排放廠家排放水路流域，布設遠端水質監測器，督察人員進廠進行空污及廢水整合性查核。

環保署表示，專案執行2年來，共告發13家次（空污及水污），主要多為業者缺乏污染防制設備操作管理專業，未確實操作及維護污染防制設備、設備操作條件與許可證不符、申報紀錄與現況不符等情形，嚴重則排放濃度超過排放標準。