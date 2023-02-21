攝影玩家在月牙灣拍攝冬季限定版天使的眼淚，發現湖畔一塊黃色岩石很像第十蛙。（陳琪元提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭月牙灣露出白色礫石，加上地形與拍攝技巧，就能拍出低海拔版嘉明湖。（陳琪元提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水庫19日水位745.8公尺，每次發電水位落差近2公尺，大竹湖九蛙疊像全都露。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭不僅是國際觀光景點，也是水力發電重鎮，每年冬天旱季，加上滿載發電，不僅大竹湖區的九蛙疊像全都露，日月潭月牙灣也能拍出「天使的眼淚」，攝影玩家陳琪元前天前往拍攝冬季限定美景，發現岸邊石頭像第十蛙，網友直呼：「好美！天使的眼淚有第十蛙坐鎮。」

據中區水資源局統計資料顯示，日月潭水庫19日上午7時水位為745.8公尺、蓄水率83.48％。日月潭水庫的大觀、明潭等水力發電廠，每天為補充太陽能發電不足的電力缺口，每天進行兩抽、兩發，每次發電水位落差近2公尺：若日月潭滿載發電時，水位有機會降至743.8公尺，不僅大竹湖九蛙全露，月牙灣也能出現「天使的眼淚」美景。

攝影玩家陳琪元說，日前看到九蛙全都露的新聞，就覺得在月牙灣有機會拍出低海拔嘉明湖，露出白色礫石，加上運用當地弧形地形與拍攝技巧，就能拍出冬季限定版天使的眼淚，發現湖畔露出的一塊黃色岩石很像青蛙，拍照po臉書分享：「除了九蛙，第十蛙落腳在月牙灣湖畔，觀賞千變萬化美景」。

台電大觀發電廠指出，日月潭水庫水位本月初蓄水率88.58％，現在降至83.48％，快速下降主因是正逢春耕，下游農業用水需求大。強調九蛙全露，日月潭蓄水率仍有八成以上，水庫水量充沛、正常，民眾不須多慮，不過還是要呼籲大家節約用水。