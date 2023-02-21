競選時允諾要加強老人照護工作的苗栗縣長鍾東錦，20日上午前往後龍鎮老人福利服務中心，實地了解健身設施及課程安排情形，他當場允諾改善桌球室地板太滑的問題，並補助2張球桌提供新增桌球室使用，希望長輩多加使用，運動健身，拓展人際關係，幸福、快樂的生活。

苗栗縣老人福利服務中心內桌球運動受到許多長輩歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣政府於2000年在後龍鎮新民里興建的苗栗縣老人福利服務中心，後委由後龍鎮公所管理，每年補助187萬元營運費，設置有桌球室、KTV室、舞蹈教室、撞球室等，規畫的課程包括日文班、書法班、瑜珈班、核心肌耐力班、經絡班、元極舞班、氣功八段錦班、歌唱陶笛班、園藝生活、彩繪生活、工藝生活等12門樂齡學習課程，並設置多部健身器材，供長輩段鍛練身體機能。

苗栗縣長鍾東錦允諾要幫老人增購2座桌球桌。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

20日上午，鍾東錦會同議長李文斌、縣議員林寶珠、鄭秋風、後龍鎮長謝清輝等人視察老人福利服務中心健身設施、桌球室、KTV室及書法、舞蹈等課程的參興情形，並向長輩們致意。

苗栗縣老人福利服務中心內桌球運動受到許多長輩歡迎。（謝明俊攝）

議長李文斌與球友當場向鍾東錦反映桌球室的地板太硬、太滑，容易滑倒，鍾東錦當場應允行改善，鋪設PU材質的地板，以維謢長輩們的運動安全。

苗栗縣老人福利服務中心是在前縣長傅學鵬任內完工啟用。（謝明俊攝）

老人福利服務中心反映，所有設施的使用，以桌球室使用率最高，目前2間桌球室設有4張球桌，111年總使用約5450人次，平均每月454人次使用，每張球桌每月平均114人次使用，為降低長輩等待時間，規畫將增設1間桌球室，縣長鍾東錦亦應允補助2張球桌，提供新增設的桌球室使用。

另外，老人福利服務中心冷氣機從2007年購置至今多已超過使用年限，鍾東錦指示按照從2022年開始逐年補助添購3台冷氣機的規畫，逐年汰舊換新。