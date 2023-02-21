花蓮縣石雕博物館為石雕藝術發展基地之一，近年觀察各地石雕藝術家於城市景觀中創新，及青年世代的創作發展，發現各有特色，便在今年特別企劃石雕藝術視野交流展，邀請10縣市、27位創作者共同展出，並以「敲擊的迴響」為策展主題，融入石雕創作過程的聲響，打破過去以「視覺」為主的觀展體驗，展覽自本月23日至4月2日止。

花蓮縣石雕博物館本月23日至4月2日止，將舉辦台灣石雕藝術視野交流展，邀請全台10縣市、27位石雕藝術家共同展出；圖為其中一名藝術家詹凱復的作品，名為桌上的風景。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局表示，今年是花蓮藝術力量匯聚的復興之年，石博館特別企劃「台灣石雕藝術視野交流展」，邀請屏東、高雄、台南、嘉義、台中、苗栗、桃園、台北、新北、花蓮共10個縣市、27位石雕創作者共同展出，並共聚一堂推動青年世代的觀摩交流。

花蓮縣石雕博物館本月23日至4月2日止，將舉辦台灣石雕藝術視野交流展，邀請全台10縣市、27位石雕藝術家共同展出；圖為其中一名藝術家葉權賢的作品，名為想飛。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「台灣石雕藝術視野交流展」的主題為「敲擊的迴響」，寓意為石雕創作時的聲音體驗，及創作過程中肌肉與身體的感受與力道。文化局表示，石雕創作充滿身體感，包括敲、擊、打、捶、鋸、磨等多重動作與震動，且每個動作所發出的聲響，均能傳達創作者的意念與思想，策展人張書瑋及童鈺華為試圖打破以「視覺」為主的觀展體驗，並傳達石雕創作時的「身體動作」與「聲響」體驗，將作品展出連結聲響，透過聲音呈現當代石雕作品及創作者的多元面貌。

「台灣石雕藝術視野交流展」有兩個展區，其中大廳展區以「向城市發出訊號」為子題，呈現各城市公私有空間，給予大眾美感經驗的公共藝術，由柳順天、林金昌、余宗杰、姜憲明、陳麗杏等5位公共藝術領域知名創作者，展出作品實景影像及大小尺度兼有的作品；另一個展區在第一企劃室，以「未．蟄伏」為題，由22位中青世代石雕創作者，展出表現獨特創作觀且具自我代表性的作品。

花蓮縣石雕博物館本月23日至4月2日止，將舉辦台灣石雕藝術視野交流展，邀請全台10縣市、27位石雕藝術家共同展出。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

文化局表示，兩大展區近30件作品將共同演繹石雕藝術當代的輪廓與發展，且27位參展藝術家的訪談及創作聲響，將收錄在現場展出，作為民眾親近展品的另一個途徑，體驗石雕藝術不同的魅力；展期自本月23日起至4月2日止。