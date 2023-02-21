2023年補班日多達6天引爆民怨，不少民眾上班上到很崩潰。一名網友表示，2006年前其實沒有所謂的彈性放假政策，當時休息1天又工作1天，接著又是周末休2天，混亂的休假時間引爆過民怨，17年後有了各種彈性放假，但民眾再度因為補班太多而抱怨，引起網友討論，不少人搖頭直呼，不管怎麼樣都會有人不滿意，但也有網友直言，補班可以，但不能太誇張，1年補6次是想累死誰？

上周補班過後，不少民眾哀嚎說2月補班補到快瘋掉，連上6天真的受不了。一名網友昨在PTT上表示，1998到2006年台灣沒有彈性放假的制度，經常發生放1天假，回去上班或上課1天以後，接著又迎來周休2日，在當時形成了「民怨」。

原PO表示，2006年的中秋連假和雙十連假只差了1天，政府宣布彈性放假1天，達成連休5天的壯舉，民眾很高興，因此政府隔年就修法改採彈性放假。到了2013年由於兒童節和清明連假常撞期，因此兒童節也改為國定假日；2014年則宣布若國定假日出現在周末將補假1天，從此連假開始變多；2020年小年夜加入彈性放假的機制，從此以後春節連假至少有7天。

原PO指出，彈性放假的制度不斷修改，從2006年起到現在已經過了17年，如今為了連假而需要補班補課，意外引爆了「民怨」，真的是歷史的循環啊！

貼文引起網友討論，不少網友感慨地說，這樣的結果顯示出人的不滿足，不管怎麼樣都很難兩全其美，其實大家是想要放連假又不補班。「二月補兩次就很累啊」、「就怎樣都有意見啊，民主社會的通病」。

另有網友則說，補課和補班的制度沒問題，只是不能太多，一年弱只是補個2到3天當然沒問題，但是補到6天以上就很扯。「過頭了，當然引爆民怨」、「一年2-3天補班還好，一年要補6天是要搞死誰」。