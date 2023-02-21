美國和南韓政府指出，2006至2017年間，北韓在咸鏡北道（North Hamgyong）豐溪里（Punggye-ri）秘密進行了6次核試。

路透社報導，轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group, TJWG）研究指出，輻射物質可能已擴散到該核試場附近的8個縣市，那裡有超過100萬北韓人居住，包括飲用在內，地下水用於日常生活。

研究還指出，由於有從北韓走私的農漁產品，北韓鄰國南韓、中國和日本也可能面臨風險。

轉型正義工作組成立於2014年，與核子和醫學專家以及脫北者合作，運用開源情報和公開的政府與聯合國報告，在美國國會資助的非營利「美國國家民主基金」（National Endowment for Democracy）支持下進行這份研究。

轉型正義工作組創辦人、報告共同執筆人李永煥（Young-hwan Lee，譯音）說：「這份報告具有重要意義，顯示北韓的核試可能威脅到人民的生命權與健康，受波及的不只北韓人民，還包括南韓與其他鄰近國家的人民。」

路透社致電北韓駐紐約聯合國使團，電話無人接聽。

2015年，南韓食品醫藥品安全處檢驗到，當作中國商品販售但實際上源自北韓的進口羊蹄菇，其放射性物質銫同位素含量超標9倍。

北韓上次進行核試後，中國與日本已加強輻射監控，並對可能接觸到輻射表示擔憂，但沒有公開提供食品受汙染的資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120221