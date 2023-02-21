嘉義富商蕭世耀、賴朝興被控經營博弈網站、兩岸地下匯兌，非法獲利37億餘元，全案61名被告共繳交公庫1.5億餘元，蕭男、賴男各繳交2300萬元、7500萬元，地院依賭博、洗錢防制法判2人6月以下有期徒刑、緩刑2年。

判決書指出，賴朝興在嘉義市垂楊路創設順泰成國際股份有限公司，蕭世耀、蔣振銘是董事，以科技公司為掩護經營網路博弈事業。

2013年蕭世耀與賴朝興在垂楊路再創辦捷豹集團台灣總管理處，旗下有多家子公司各負責美工平台、客服、程式設計、網路雲端服務、金流等業務跨足兩岸地下匯兌生意。

檢調估算自2013年至2019年底從大陸地區金融帳戶收付賭金，再分批透過地下匯兌將境外賭金匯回台灣，博弈、兩岸匯兌洗錢非法獲利37億餘元。

嘉義地方法院依賭博、洗錢防制法等罪，判蕭世耀各4月有期徒刑、緩刑2年、沒收2000萬元犯罪所得（已繳回）及支付公庫300萬元；賴朝興各6月徒刑、緩刑2年、沒收7000萬元犯罪所得（已繳回）及支付公庫500萬元。

同案被告蔣振銘各6月、4月徒刑、緩刑2年、沒收1000萬元犯罪所得（已繳回）及支付公庫200萬元；郭耕秝（原名郭文儒）各6月、4月徒刑、緩刑2年、沒收1140萬元犯罪所得（已繳回）及支付公庫200。

檢方統計，全案61名被告合計繳回犯罪所得1億3578萬元，另外給付公庫之金額款項1961萬元，因而總計公庫應收款項共1億5539萬元。