在星宇航空（2646）熱度帶動下，興櫃市場近期人氣狂漲，「領頭羊」星宇航空在經歷連六日上漲後，21日首度「踢到鐵板」，盤中爆量震盪，股價小幅回檔逾3％，不過，卻有一檔熱門股挺身而出，清潔產品廠清淨海（7516）盤中漲幅高達66.41％，開盤約13分鐘就「漲到熔斷」。

興櫃市場近期討論度直線攀升，不料連先前大漲的星宇航空都未觸及熔斷機制，21日卻「半路殺出程咬金」，清潔產品廠清淨海開盤強勢噴出大漲，13分鐘後就觸及熔斷機制，成為2023年首檔「漲到熔斷」的興櫃股，前次紀錄則要追溯到去年12月的口罩概念股敏成健康。

市場持續觀望本周即將出爐的美國聯準會（Fed）2月會議紀要，以及美股後續反應，中小型股持續攻佔盤面焦點，「銅板股」更是表現活躍。

興櫃股清淨海同樣挾低價優勢，股價連兩日上漲，20日漲幅就已高達28.75％，榮登興櫃漲幅第六名，21日盤中高點更一舉衝上8.8元，較前日均價5.15元大漲逾70％，盤中振幅近六成，漲幅觸動興櫃市場熔斷機制、股票暫停交易。

清淨海為家庭及個人日用清潔產品製造商，主要產品包括高生物分解環保家用清潔用品、高生物分解環保個人清潔化妝產品及防疫性產品，1月營收1,256.8萬元，月減55.88％、年增11.62％。