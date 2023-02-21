玉山金20日宣布，將配發股利0.6元，其中包括0.2元現金股利及0.4元股票股利，寫下近13年新低，今天股價應聲重挫，成交量爆增至13萬多張，推估今天成交量恐可達到14～15萬張以上，將是2020年3月間來大量。
事實上，近一年來外資已一路逢高賣玉山金，據統計，外資於去年2月26日持股曾達38.1％、波段最高，當時玉山金收在30.65元，但到今年2月17日（上周五）止，外資持股共賣了87.27萬張，持股比率降至32.05％，減了超過6個百分點，昨（20）日小幅加碼3,984張。
玉山金（2884）宣布股利僅0.6元，寫下近13年新低，重創存股族信心，消息傳出，今（21）日股價大跌半根跌停，最低來到24.55元跌1.45元，至近午盤時，成交量已達13萬張，至少已寫下史上第九大單日大量。
玉山金20日宣布，將配發股利0.6元，其中包括0.2元現金股利及0.4元股票股利，寫下近13年新低，今天股價應聲重挫，成交量爆增至13萬多張，推估今天成交量恐可達到14～15萬張以上，將是2020年3月間來大量。
事實上，近一年來外資已一路逢高賣玉山金，據統計，外資於去年2月26日持股曾達38.1％、波段最高，當時玉山金收在30.65元，但到今年2月17日（上周五）止，外資持股共賣了87.27萬張，持股比率降至32.05％，減了超過6個百分點，昨（20）日小幅加碼3,984張。
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