玉山金20日宣布，將配發股利0.6元，其中包括0.2元現金股利及0.4元股票股利，寫下近13年新低，今天股價應聲重挫，成交量爆增至13萬多張，推估今天成交量恐可達到14～15萬張以上，將是2020年3月間來大量。

事實上，近一年來外資已一路逢高賣玉山金，據統計，外資於去年2月26日持股曾達38.1％、波段最高，當時玉山金收在30.65元，但到今年2月17日（上周五）止，外資持股共賣了87.27萬張，持股比率降至32.05％，減了超過6個百分點，昨（20）日小幅加碼3,984張。