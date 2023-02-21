行政院前發言人陳宗彥被爆涉嫌瀆職和性招待，國民黨立院黨團今開記者會質疑，台南地檢署連傳喚陳宗彥都沒有，就將涉嫌瀆職和性招待案以「查無不法」簽結，背後到底有甚麼不法利益？誰在背後指點？哪一隻黑手伸進司法？法務部長蔡清祥難道不用向國人說清楚？

黨團首席副書記長林思銘分析，熟悉司法實務的人都知道，檢察官或法院的卷宗保存超過10年，躺在檔案室幾乎無人聞問，除非是因他案事實有必要調閱相關卷證加以釐清，否則律師、檢察官或法官鮮少會聲請調閱或依職權調閱。

林思銘質疑，卷證保留期限是依照「檢察機關文卷保存期限作業要點」第一點，及「法院保存文卷期限規程」第六條規定，除非是業經法院判決為死刑、無期徒刑之案件，其卷證應永久保存外，其餘案件卷證保存期限最長僅15年，而經法院判刑10年以內者，則卷證保存僅7年。「豆哥」的妨害風化罪，法定刑為5年以下有期徒刑，卷證之保存期限只有7年，也就是該案卷證應早已過效期，早已銷毀。

林思銘指出疑點，如果未銷毀，為何會流出？爆料者能夠將10年前卷證內的監聽譯文、line通訊截圖，以及檢察簽呈交給在野立委，顯然具有政治目的。林思銘推測，爆料者可能是承辦檢察官、法官，書記官或是律師，而這些相關人士為什麼10年後爆料陳宗彥，背後的政治動機為何？幕後黑手是誰？必須查明清楚。

國民黨團提出三項要求：一、 重啟偵查本案貪污之部分。二、 就何人將通訊監察譯文、簽呈，以及line截圖流出，涉犯洩密罪部分，請法務部務必盡速於兩週內徹查清楚，並向立法院提出專案報告。三、呼籲監察院不要再睡了！對於本件動搖國本的爆料洩密案，及檢察官是否吃案，應馬上立案調查，以維護官箴及司法的貞操。

藍委王鴻薇也質疑，民進黨主席賴清德的子弟兵，民進黨立委郭國文，開始帶風向要求檢調查「洩密」，民進黨想查的，不是重啟調查，而是查吹哨者「洩密」。法務部應立刻公布當年結案報告，讓國人看看當年在未傳訊陳宗彥之下，如何認定查無不法？法務部絕對不能就這樣唬弄過去，必須揪出幕後主使者，揪出吃案的黑手。