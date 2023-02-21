由民進黨行政院顧問鄭宏輝創辦的「打開新竹」活動，21日辦理2023年活動籌備會，民眾黨新上任的新竹市長高虹安也受邀與會討論，留下「綠白合」的想像空間，但高虹安與鄭宏輝都異口同聲表示，只是單純要為新竹市做事，打開新竹、提高國際能見度，跟政治或選舉一點關係都沒有。

由鄭宏輝主導辦理的「打開新竹」今年邁入第3年，今天上午舉行2023年活動籌備會，外界關心其是否要再展開基層的布局，而其曾經代表民進黨參選本屆立委選舉，未來動向格外引人注目。

「打開新竹」活動21日辦理2023年活動籌備會，民眾黨新竹市長高虹安與主辦人、民進黨鄭宏輝合體，留下「綠白合」的想像空間，但兩人駁斥此說法，強調跟政治一點關係都沒有。（陳育賢攝）

尤其籌備會也邀請去年底在選舉期間遭綠營傾全黨之力圍攻的民眾黨對手高虹安與會，如今竹市的綠、白重量級人物比肩而坐討論如何打開新竹，畫面讓人產生無限想像。

「打開新竹」活動21日辦理2023年活動籌備會，民眾黨新竹市長高虹安與主辦人、民進黨鄭宏輝合體，留下「綠白合」的想像空間，但兩人駁斥此說法，強調跟政治一點關係都沒有。（陳育賢攝）

鄭宏輝對此表示，非常感謝市長高虹安特別來給予指導與支持，但今天就是來討論2023如何來打開新竹，這個活動是1個城市的活動、市民的活動，所以跟政治基本上是沒有關係的。

他說，過去包括民進黨立院總召柯建銘等很多新竹的朋友，不分黨派大家一起共同努力，未來也希望新竹這個城市能夠在國際發光發熱，新竹的市民也對於新竹的未來，不管在產業的發展，或者說市民的生活，都有高度的期待。

至於是否參選下屆立委與未來動向，鄭宏輝則是仍未鬆口，強調目前就是希望為新竹市這個城市做事情，若有什麼新的發展，會再向外界來報告。

「打開新竹」活動21日辦理2023年活動籌備會，民眾黨新竹市長高虹安（左三）與主辦人、民進黨鄭宏輝（右三）合體，留下「綠白合」的想像空間，但兩人駁斥此說法，強調跟政治一點關係都沒有。（陳育賢攝）

據了解，民進黨有堅強基層實力的除了鄭宏輝之外，已至交通部就職的前副市長、市長參選人沈慧虹，以及民進黨發言人、前市議員李妍慧，民進黨竹市黨部主委、市議員陳建名等，都被認為有實力挑戰下屆立委選舉，因此民進黨在竹市可謂人才濟濟，未來的意願調查與協調工作相當受外界關注。

而高虹安對於「綠白合」之說則是笑著回應表示，其實今天來參加這個籌備會，是過去2年對於鄭宏輝打開新竹的活動很有感，對鄭宏輝所提出的許多政策，也都覺得相當的好，包含打開新竹要在新竹市要種100萬棵樹，就馬上吸引到她的注意。

因此，今天就是單純來就民間與市府都共同想要做的事情與推動的政策來討論，至於說什麼「綠白合」或者是選舉的議題，這個部分目前並不是她或者是鄭宏輝要探討的議題，相信只要是為新竹市好的政策，或者是說有好的一些團體的結合，只要是對新竹市民好的，她跟鄭宏輝都會一起來努力去做。