台南市政府活化鹽水消防分隊舊廳舍，改造成溪北地區第1處社區心理衛生中心，行政院長陳建仁21日特別南下參訪，他說，「社會安全網落實第一線地方政府配合最重要」，精神病人復原除醫療介入，還要有政府部門結合民間團體，提供良好社區照護與家庭支持，得到更妥善的照顧和更好的診療。

陳建仁今天與台南市長黃偉哲、行政院政務委員兼發言人羅秉成、衛福部長薛瑞元、立委賴惠員等人，一同視察鹽水社區心理衛生中心布建成果，對於南市府把閒置空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近使用給予肯定。

「沒有心理健康就沒有真正健康！」陳建仁指出，3年多來全世界受新冠肺炎疫情、各種天災氣候變遷、國際戰爭，社會高壓力生活環境為民眾帶來很多心理健康負面影響。心理衛生中心所做的不只是後期照顧，還有前期心理衛生促進、案例篩選、早期發現都很重要。

陳建仁說，精神病人復原除醫療介入，也需要社區照顧及家庭支持，如此也能提升一般民眾對精神病人的體貼，減少對精神病人汙名化，因為台灣人最美的是慈悲善良的心，願意接納包容那些弱勢的人，所以社區心理衛生中心建置和服務人力的擴充都很重要。

台南市政府活化鹽水消防分隊舊廳舍，改造成溪北地區第1處社區心理衛生中心，行政院長陳建仁（第一排左八）21日特別南下參訪。（張毓翎攝）

鹽水社區心理衛生中心具有隱密性設計的諮商室與診療區，服務區域範圍包括鹽水、新營等共12區，可服務約33萬人口；黃偉哲表示，市府會繼續挹注資源跟人力，強化對心理健康議題照顧，同時讓資源布建可做到區域平衡，市民朋友可就近得到更完善的在地化服務。