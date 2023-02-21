便祕是不少人的困擾，近來最受歡迎的順暢解方就是早餐店的大冰奶，至於它為何具有如此強大功效，有營養師認為可能是因為冰塊等食材不乾淨所致，但胃腸肝膽科醫師表示，從「早餐、大、冰、奶」這4元素逐一拆開，就可知完全具備排便順暢的要素，且實際臨床效果顯示，喝完後排便順暢，卻不會引發腹瀉的困擾。

彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師范泉山在《健康2.0》節目中表示，早餐店大冰奶確實效果佳，從其名稱就可得知其潤便的效果。他說明，早餐大冰奶就表示是「早餐」，因為剛起床時腸胃正要開工，在還未熱機時，就喝下飲料，當然會拉肚子。

第二個關鍵字是「大」，他表示，因為飲料的量大，才能充分排出糞便。第三個關鍵字是「冰」，因為食物溫度與胃的排空相關，過冷或過熱的食物都會影響胃的排空速度，一旦胃的消化功能不進行了，食物就會直接往腸子送，「就像不良工廠製造的產品也是不良品，下游廠家收到不良品，也無法處理，直接往下送，」因此冰的東西也會造成拉肚子。

最後則是「奶」，范泉山表示，早餐店家可能使用奶精或鮮奶，前者含有棕櫚油或橄欖油等會刺激腸壁，後者可能會引發乳糖不耐症，因此喝多會拉肚子。

但范泉山以個人看診經驗表示，他的患者喝早餐大冰奶可達到潤便效果，但腹瀉的機率不高，會較好排便，但不太會狂瀉。