國民黨主席朱立倫昨(20)日傍晚於國家政策研究基金會接見美國聯邦眾議員康納(Rep. Ro Khanna D-CA)、歐清傑(Rep. Jake Auchincloss D-MA)、傑克森(Rep. Jonathan Jackson D-IL)及幕僚團隊，雙方就許多議題深度交換意見，會談氣氛熱烈融洽。朱主席表示，非常歡迎三位眾議員來訪。

朱立倫表示，國民黨主張兼顧「國防」(Defense) 與「對話」(Dialogue) 並行的「2D戰略」，並堅信這是對台灣、兩岸以及區域和平與穩定的最佳解方。朱也強調，強化自身國防及自主防衛力量的同時，維持、促進兩岸之間的溝通管道，才能真正降低風險、減少衝突發生的可能。

此外，會中也談及半導體高科技產業與供應鏈議題，朱表示，台積電就是於國民黨過去執政時期所規劃創辦。雙方也論及我國國防及兵役改革、台美關係以及能源發展等相關議題，朱也感謝美方長期以來對我國的支持與友誼，也期許未來一同為區域和平與穩定而努力。