國境解封、日圓貶值，看準國人赴日旅遊熱潮湧現，旅遊電商易飛網宣布推出日本九州佐賀包機行程，首發航班訂於4月2日啟航，且同步祭出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」二字，該幸運兒即可享0元遊佐賀，姓名只有其中一字者，攜伴同行亦享最高一萬元折扣，活動將於2月23日開放報名，亦可搭配易飛網「全球無壓出遊0負擔」專案，享信用卡12期分期零利率，讓旅人輕鬆飛往北九州中心來趟佐賀深度體驗，還能暢遊福岡、長崎及熊本。

易飛網董事長周昀生表示，為迎接疫後旅遊新熱潮，易飛網早在國境開放前即針對東南亞及東北亞熱門城市進行包機行程的規劃，盼在疫後機票價格上漲的趨勢中，推出較親民的旅遊價格水準，而日本九州佐賀即為易飛網部署的重點城市之一，除因日本電影《佐賀的超級阿嬤》動人情節深植人心外，也盼提供國人一線城市以外的赴日旅遊選擇。

易飛網指出，易飛網佐賀包機將自4月起的每週日及週四出發，航班時間早去午回，首發航班則定為4月2日；為歡慶佐賀包機啟動，本次特別推出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中同時有「佐」、「賀」二字者，憑身分證件即可免費獲贈「佐賀機加酒4日／5日自由行」，並透過易飛網前10趟佐賀包機航班，一圓0元遊九州之夢，限額僅50名；而姓名中有「佐」、「賀」其中一字者，攜伴報名佐賀指定行程，可享團體旅遊兩人共折扣10,000元、機加酒自由行兩人共折扣6,000元優惠；至於姓名完全無「佐」、「賀」二字的旅人，易飛網亦準備了專屬好禮，只要下訂佐賀指定團體行程，將可獲贈每人5,000日圓旅遊金，訂購佐賀自由行旅客則可享每房一台WiFi機。

易飛網表示，佐賀受日本電影《佐賀的超級阿嬤》助力而成為家喻戶曉的日本二線城市，其位於九州地區的西北部，鄰近福岡、長崎與熊本，從台灣直飛只需2.5小時，且佐賀的巴士及火車相當便利，旅人不論使用大眾交通運輸工具或自駕遊都非常適合。佐賀擁有豐富的自然景觀及悠久的歷史文化，現為日本著名的陶瓷之鄉，「有田燒御膳」便是特別使用有田燒器皿裝盤，結合當地精選食材而成的特色菜餚。

此外，佐賀有多個溫泉鄉，其中以「美肌之湯」聞名的嬉野溫泉最廣為人知，不少溫泉店家會提供香味甘甜獨特的「嬉野茶」供泡湯客享用；「溫泉湯豆腐」更是以溫泉水製成，豆腐軟嫩入口即化，堪稱豆腐界絕品。而佐賀知名景點「大魚神社」則擁有三座隨著潮汐現身的海上鳥居，漲潮和退潮時擁有截然不同的風貌，附近亦可品嚐竹崎蟹、牡蠣及扇貝等新鮮海產。佐賀必吃美食還包含日本頂級黑毛和牛「佐賀牛」及鮮甜有嚼勁的「呼子花枝」等。易飛網「尋找『佐』『賀』」活動將自2月23日上午10點整於易飛網官網開跑，並於3月31日截止，想飛日的旅人趕緊備好身分證件搶優惠，姓名剛好有「佐」、「賀」二字的旅人更是不能錯過！

不論報名佐賀團體旅遊或自由行商品，易飛網「全球無壓出遊0負擔」專案皆適用，可使用信用卡12期分期零利率，輕鬆下訂、說走就走。