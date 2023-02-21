可樂旅遊祭出春節後首波香港系列優惠，搭配香港旅遊發展局「Hello Hong Kong」活動，自由行最低5,888元起，全新九龍文化半日遊845元起，且凡購買可樂旅遊產品，搶先領取「香港有禮」-旅客消費優惠券，全港超過16,000家商店皆可使用。

國人引以期盼的香港，睽違三年終於開放！有東方之珠美譽的香港伴隨邊境逐漸鬆綁，早已備妥旅遊資源及振興觀光活動，景區、樂園、飯店不斷推陳出新，不僅香港旅遊發展局推出「香港有禮」-旅客消費優惠券，香港機場管理局也聯手航空公司將送出50萬張機票，要吸引海外遊客到香港。

可樂旅遊網羅自由行、訂房、機票及票券等旅遊元件資源，提供旅客一站購足的服務，輕鬆重溫港式風情！首推小資族最愛，自由行2日，夜宿富薈系列酒店，只要5,888元起。想找交通便利、高CP值的訂房，推薦富薈上環酒店，每晚最低1,900元起；全新西九龍文化區半日遊票券，帶您走訪故宮、藝術館、戲曲中心等新興地標。香港迪士尼樂園3天2夜自由行，驚爆優惠價每人10,888元起，報名可樂旅遊專享迪士尼全新角色-LinaBell主題佈置房間，高人氣超萌粉色小狐狸伴客人。

延續春節「港快來」優惠活動，可樂旅遊加碼第二波「38女神節」香港專案，搭乘國泰航空，相約閨密小旅行，4人成行享優惠，提供迷你小車遊及客製化行程；女神舒壓解放之旅，入住指定飯店送微醺飲品，還有機會到全港最美skybar喝調酒，最低價9,999元起！香港近三年來吸引超過十間國際知名飯店進駐，可樂旅遊精選香港文華東方酒店推出超值優惠，預訂三晚即享免費升等海景房型，遠眺維多利亞港的繁華市景，飽享高貴不貴的奢華享受。

為提前布局香港旅遊市場，可樂旅遊與香港旅遊發展局合作舉辦同業交流活動，並結合航空、樂園、景點等資源挹注，讓同業快速更新香港最新的旅遊熱點及資訊。香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，疫情期間香港沒有停下來，反而推出全新旅遊體驗，更開了3000多間美食餐廳；「Hello Hong Kong」的活動正式啟動，將祭出五大旅遊主題，雙手展開迎接台灣的旅客，感受創新、不一樣的香港。

可樂旅遊無論是在團體、自由行，抑或是迷你客製化包團，都提供更新穎、多元的選擇，且備妥自由行、訂房、票券等旅遊元件，提供旅客一站購足的便利服務。