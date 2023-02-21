苗栗縣政府以農為本，許多農友在種植蔬果時，為了減少田間雜草生長，都會大量使用塑膠做的農地膜，但使用後製造的廢棄塑膠布，多數廠商考量成本不願回收，成為各鄉鎮公所的垃圾危機。苗縣府21日舉行縣務會議，銅鑼鄉長謝昌年提及，鄉內廢棄農地膜堆積如山、困擾不堪，盼望縣府能協助後端去化管道。

苗栗縣銅鑼鄉盛產杭菊，全鄉栽種面積約40多公頃，農民經常使用農地膜覆蓋農田，藉此阻擋陽光、抑制雜草生，減少人力或購買藥劑除草，但這類的塑膠布屬於消耗品，每年都要不斷更換，一年下來都有好幾公噸的廢棄塑膠布。

同樣情況還有大湖、獅潭、公館等鄉鎮，有「草莓王國」美名的大湖鄉，草莓栽種面積約380公頃，根據統計，大湖鄉公所清潔隊每年至少處理90公噸的廢棄塑膠布，各鄉鎮清潔隊回收這些廢棄農地膜，常常堆積如山，也苦尋不到回收廠回收。

謝昌年說，以往鄉公所協助農友處理這些廢棄塑膠布，但長期配合的回收廠商過年後突然因案不再回收，這些廢棄農地膜在垃圾場堆積如山，加上這些農地膜因為後續清潔、整理成本考量，其他業者回收意願非常低，希望縣府給予協助。

農糧署與環保署前年曾到大湖鄉推廣「農膜回收機」，並補助購買一半費用，讓農民做好前置清潔，增加廠商回收意願。但每台回收機造價20到40萬不等，價格昂貴讓農民興致缺缺。不少農民坦言，1台機器要價好幾10萬元，許多都是小農，農田面積不到5分，回收機用途只能用來回收農膜，買1台回來放根本不敷成本考量。

苗縣府環保局長陳華盛表示，回收後農地膜可透過水洗、破碎、熱處理、押出等程序，製造再生塑膠粒，可作為塑膠袋、PE膜，目前全台有6家業者可收受，但廢棄的農用塑膠布會沾染許多砂土、石頭等雜物，後端資源回收商必須以人力清洗，導致廠商的回收意願降低，因此現階段會請各公所、農會加強宣導做好前置清潔作業。