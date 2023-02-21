對很多人而言，居家風水在他們眼中很重要，因好的風水被認為能讓事業、健康、財富一帆風順，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座如何利用居家風水，來增強健康運勢，其中土象星座因事情喜歡往心裡藏，容易抑鬱傷肝，所以家中可擺些綠色植物，讓身心放鬆、緩和情緒維持健康。

●火象星座：

▍牡羊座、獅子座、射手座：放鬆放慢，打坐冥想

火象星座的人熱情如火，動如迅雷，是速度與激情的代表，這也使得他們容易忽略健康問題，應練習讓自己靜下心來，別總想著往外跑，要知道，慢活就是最好的健康風水，每天安排打坐冥想的時間，讓身心充分休息與放鬆，從中獲取健康能量，健康運就會越來越強。

●風象星座

▍雙子座、天秤座、水瓶座：飲食清淡

風象星座的人愛說話、玩鬧，一旦打開話匣子就停不下來，常常造成口乾舌燥等上火症狀，也容易有不愛喝水及飲食不講究或不規律的現象，需多重視身體健康，勤喝水，挑選清淡飲食，才能讓健康運越變越強。

●土象星座

▍金牛座、處女座、摩羯座：放鬆身心，植栽開運

內向、務實、認真、高度自律的土象星座，事情喜歡往心裡藏，有苦不說，容易因抑鬱傷肝，影響身體健康，家中多擺一些能淨化空氣、寧靜身心的綠葉植物，有助於讓身心放鬆、緩和情緒維持健康運。

●水象星座

▍巨蟹座、天蠍座、雙魚座：運動健身

總是很神秘的水象星座，雖本身重視健康，但因有時較為敏感，不安全感又強烈，易憂心過度而陷入焦慮與不安，可在家進行瑜珈、氣功等運動，讓健康運平緩走揚。