行政院長陳建仁上任後首次到訪彰化，彰化縣長王惠美抓緊機會一口氣為彰化請命6件事，包括「二林精密機械產業園區」、「臺中捷運綠線延伸彰化案」、「彰化漁港開發案」等6項，王惠美說，有些案子她已經多次替彰化請命，希望中央能夠支持，幫助彰化產業升級，讓彰化有更好發展。

行政院長陳建仁上任後首次到訪彰化，彰化縣長王惠美抓緊機會一口氣為彰化請命6件事。（吳建輝攝）

王惠美表示，「二林精密機械產業園區」已逾2年9個月未召開環評審查會議，目前為止有將近600公頃被登記，但實際是上才開發200多公頃，彰化非常迫切需要這個機會，包括台商回流、在地產業升級等。

王惠美說，369敬老禮金的「綠能稅」是總統承諾要撥給彰化，縣府極力配合中央綠能政策，綠能對當地民眾、漁民的生活影響看得見，但綠能對彰化的回饋卻很有限，去年總統、副總統允諾要發給彰化，希望中央能夠盡早兌現。

至於「彰化漁港」疑慮王惠美說，按照契約今年9月第一條航道會完工，配合中央規劃有一半的經費作為運維港，只要完工馬上通航，目前第二期漁港工程還缺少29億工程款，希望中央能給予協助。

最後提到前縣長魏明谷時代推動北工業、南農業政策，後來中央希望「彰化發展智慧農業」，不過至今未看到任何相關政策;最後加速彰化眷村「中興莊」開發、「台中綠線捷運」延伸到彰化總共六大訴求，拜託陳院長協助彰化縣發展，讓彰化人的生活能夠更好。