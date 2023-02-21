雄獅旅遊因應震後花東鐵路復駛，預計於4月重新啟動「兩鐵旅遊列車」，以「小鎮漫遊」為核心，主打親子、學校社團及員工旅遊等客群，帶旅客前進花東，踏上齊柏林《看見臺灣》知名稻田地景，來趟部落文化之旅。此外，看好戶外運動風氣興盛，並提倡低碳觀光，雄獅攜手臺灣鐵路管理局，自5月起運營宜花東13個自行車補給站，完善旅客單車旅遊體驗，同時期待未來國際旅客復甦，能藉兩鐵帶著國際觀光客體驗臺灣之美。

雄獅旅遊表示，兩鐵旅遊列車利用停點客製化及人車同行等優勢，鎖定東部特色小鎮如鳳林、鹿野等，帶旅客運用單車探索在地。鐵路加鐵馬的低碳行程同時兼顧舒適性及ESG趨勢，適合作為單車社團、員工旅遊或是喜歡單車挑戰者的活動首選，更可客製行程自西部出發，如兩鐵旅遊列車與三鐵活動「 LAVA TRI玩賽樂園」合作，讓選手能輕鬆帶著愛車前往比賽地點，展現列車的多元運用。

兩鐵旅遊列車主打「小鎮漫遊」概念，帶旅客騎上單車深入花蓮吉安及鳳林，運用單車看見不同的鄉鎮風景，除了前往花蓮必訪七星潭、慶修院、鯉魚潭外，還特別安排齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」春日織羅部落，體驗原汁原味阿美族文化，親手編織情人袋、稻田餐桌一嚐部落農作美味。

想一次飽覽花東縱谷與海岸美景，則不可錯過3日行程，前往單車族必訪「玉長公路」，由專業領騎帶領，自花蓮玉里車站騎往比西里岸部落及三仙台，運用雙腳橫跨海岸山脈，再到「都歷天空之鏡」拍出絕美倒影大片，免排隊一嚐人氣包子名店「東河包子」，3日行程不只提供單車，更有電輔車讓旅客不流汗享受騎車樂趣。

為完善兩鐵綠色旅遊體驗，雄獅與臺灣鐵路管理局共同攜手，於頭城、冬山、新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野及臺東，宜花東共計13處臺鐵站點，打造自行車補給站，提供旅客交通租賃及旅遊諮詢服務，預計自5月起開始運營，未來規劃與在地創生及創意農產品夥伴合作，期以共同提升在地經濟，兩鐵旅遊列車也將結合此13站點，於下半年陸續推出多元行程。