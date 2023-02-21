中華隊21日與統一獅進行第5場熱身賽，接下來將北上到新莊進行3場熱身賽，總教練林岳平表示，屆時這3場將會採用正式賽的方式演練，球員換下場後就不會再上場，從中觀察排出最佳的隊形。

今天比賽結束後，中華隊明、後2天在斗六練球，24日移動日北上，25日面對樂天桃猿，26日碰上中信兄弟，27日則和台鋼雄鷹交手。結束最後3場自辦熱身賽後，中華隊會繼續留在天母練球，接下來就是官方報到日及官辦熱身賽。

中華隊前面5場熱身賽都不是按照正式比賽去進行，依照教練團需求可作變換，但接下來的3場熱身賽會按正式比賽規則進行，教練團也要思考球員退場後還有多少人員可以運用。

投手群部分，目前每位球員都按照進度做調整，至於經典賽規定的用球數限制，「餅總」認為這不會影響到球員，「就看怎麼打而已。」

林岳平認為，投手在有用球數限制下無法掌控可以投幾局，教練團只能看怎麼控制球數，「比賽中的表現無法預期，但有很多方式、想法可以去做準備，也會透過熱身賽演練可能碰到的狀況，25到27日會朝這個方向去打看看。」

荷蘭隊陣中就有多名身材高大的投手，中華隊打者恐面臨挑戰，「餅總」指出，其實不只荷蘭隊，巴拿馬、義大利中也有很多這樣類型的投手，但教練團不是太擔心，「這種形態的投手美職系統的很多，所以才會想說找林振瑋來，雖然幫助有限，但確實可以讓中華隊打者看一下這樣的出手角度。」